Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR(AA) - Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurutuluşunun 101. yılı kutlama programı Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.​​​​​​​

        Atatürk Anıtına Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve vatandaşlar Hükümet Konağından başlayarak Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü yaptı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yavaş, bölgenin düşman işgalinden kurtuluş sürecine kahramanlık gösterip şehit düşenler rahmet diledi.

        Geçmişteki Kuvayimilliye kahramanlarının başlattığı Kuvayimilliye ruhunun her an canlı kaldığını belirten başkan Yavaş, "Belki burada çok büyük savaşlar olmadı ama büyük savaşların önüne geçen çok iyi mücadeleler oldu. Darbeleri engelleyen yine o ruh oldu. Türk milleti oldu. O yılları o günkü şartlara göre düşünmek lazım. Bugüne geldiğimizde bizim atalarımızın bu memleketimizi vatan olarak kıldığı bu günde bizler evlatları olarak o şehitlerimiz rahat uyusunlar ki vatanımıza sahip çıkıyoruz. Geçmişimizi unutmuyor, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

        Balıkesir Bakım Okulu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi, gösteri sundu.

        Sındırgı belediyesi halk oyunları gösterisi ve şehitler için yapılan dua ile kutlama programı sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
        İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
        Sındırgılı çocuklar TOGG ile şehir turu attı
        Sındırgılı çocuklar TOGG ile şehir turu attı
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Bandırmaspor-Sakaryaspor: 3-1
        Bandırmaspor-Sakaryaspor: 3-1
        Bandırmaspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Bandırmaspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı