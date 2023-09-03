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        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile eşi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 21:05 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:05
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        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile eşi öldü
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Havran ilçesinde Adil Dağlı (41) yönetimindeki 10 AIH 603 plakalı motosiklet ile B.D'nin kullandığı 06 BT 5395 plakalı otomobil, kırsal Çamdibi Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Adil ve arkasında oturan eşi Vildan Dağlı (41) yola savruldu.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Dağlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Vildan Dağlı ise kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle duran trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü B.D, tedavi gördüğü hastanede jandarma tarafından gözaltına aldı.

        Hayatını kaybeden Dağlı çiftinin, iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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