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        Balıkesir'de 7. Kavun Festivali yapıldı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan 7. Kavun Festivali ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:44 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:04
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        Balıkesir'de 7. Kavun Festivali yapıldı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan 7. Kavun Festivali ilgi gördü.

        İlçeye bağlı Yeşil Çomlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival, geleneksel hale gelen "Bayraklı Tepe Yürüyüşü" ile başladı.

        Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Yeşil Çomlu kavununun çok lezzetli olduğunu söyledi.

        Yeşil Çomlu kavununun coğrafi işarete kavuşmak üzere olduğunu ifade eden Tosun, "Bu kavunumuzu uluslararası düzeyde de tanıtmamız gerekiyor. Daha sonra Çakıl mahallemizin kirazı ve kestanesine coğrafi işaret almak istiyoruz. Ticaret Odamız ve Ticaret Borsamız, bu işareti almak için çaba harcıyor. Bandırma için tarım ve hayvancılık çok önemli." dedi.

        Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal da Yeşil Çomlu kavununun dayanıklılığı, aroması, tadı nedeniyle çok beğenildiğini belirterek, "Burada oluşan pazar, satıcı ile alıcıyı buluşturuyor. Her alanda üretim, milli ekonomimize önemli katkı sağlar. Buna fikir üretimi de dahildir. Çocuklarımız, gençlerimizi üretime yönlendirelim." diye konuştu.

        Festival kapsamında hasat sezonunun en iyi kavun yetiştiricileri yarışması da yapıldı. Yarışmada üreticilerden Ayberk Alperen Erçil birinci, Emirhan Köymen ikinci ve Gökhan Akçal ise üçüncü oldu.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Festival, halk oyunları gösterisi ve konserlerin ardından sona erdi.

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