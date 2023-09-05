Balıkesir'de hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitimler başladı

Dört gün sürecek eğitim; Balıkesir başta olmak üzere Şanlıurfa, Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Aydın, Burdur, Aksaray, Çanakkale, Kahramanmaraş, Konya, Muğla ve Samsun illerinden toplamda 45 birlik personelinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde açılış konuşmasını yapan Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, “Böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Genel merkezimiz bu konumdaki eğitimlere de çok fazla bir önem vermekte. Bu eğitim çalışmasının da Balıkesir’de yapılmasını istediler ve biz de seve seve kabul ettik. Bu kursun yapılması için bizlere toplantı salonlarını tahsis eden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan’a da buradan teşekkür ediyorum. İnşallah kursiyerlerimiz güzel bir kurs dönemi geçirirler. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.” dedi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan ise sağladıkları bu eğitimler ile üreticilere verdikleri öneme dikkati çekti.

Özcan şunları kaydetti: “Balıkesir; Türkiye’de hem hayvancılıkta hem kişisel üretimde yeri üst sıralarda olan bir ilimiz. Böyle bir ilde bu kursu düzenlemekten de çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemlerdeki destekleme modelinin, sınıflandırmaya bağlı olarak dayatılacağını önceden biliyorsak; şu anda aldığımız bu kursların ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz üreticiler olarak ve sizler de teknik kadro olarak kutsal işler yapıyoruz. Üreticinin ihtiyacı olan teknik desteği bu kurslarda alınan bilgiler doğrultusunda üretici yönlendiriliyor. Özellikle küçük aile işletmelerimiz yaşatılması, onların üretimde kalmasını sağlamak gibi bu tür hususlar bizim için çok önemli."

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ise kurum olarak hayvancılık alanındaki destekleme modelini değiştireceklerini aktararak şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesir, Türkiye’nin minyatürü gibi. Burada yok yok. 510 bin büyükbaşımız, 1 milyon 434 bin küçükbaşımız, 39 milyon kanatlımız, zeytinlerimiz, buğdayımız yani aklınıza ne gelirse Balıkesir’de var. Biz zaten bununla ilgili Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzle ilgili bir proje gerçekleştirdik. Özellikle küçük aile işletmelerinin desteklenmesini ve bu destekleme modelinin değiştirilmesine yönelik Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen hayvanların morfolojik özelliklerine göre de değerlendirilerek tamamen destekleme modelinin değiştirilmesiyle alakalı bir proje kabul edildi ve şuanda uygulamada.”

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan; Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan’a hediye takdimi etti. Ardından 4 gün sürecek olan kursa start verildi.