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        Balıkesir'de 101 genç, Milli Mücadele'nin 101. yılında Sındırgı'daki "Zafer Kampı"nda buluştu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Milli Mücadele'nin 101. yılı dolayısıyla 101 gencin katılımıyla "Zafer Kampı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:58
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        Balıkesir'de 101 genç, Milli Mücadele'nin 101. yılında Sındırgı'daki "Zafer Kampı"nda buluştu
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        Gençlere tarih bilincini aşılamak ve geçmişle geleceği buluşturmak adına Balıkesir Kent Konseyi organizasyonunda Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ve Sındırgı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zafer Kampı'nda doğa etkinlikleri, spor aktiviteleri ve tarihi söyleşilere yer verildi.

        Sındırgı Belediyesi Yaylabayır Kamp Alanı'nda gerçekleşen kampta gençler, Sındırgı’nın eşsiz doğasında kamp deneyimini yaşarken spor etkinlikleri, çeşitli söyleşilerle keyifli vakit geçirdi.

        Özellikle Kuvayımilliye kahramanları İbrahim Ethem Akıncı ve Makbule Efe’nin kabrinin de Sındırgı’da bulunması, kamp alanının Sındırgı olarak belirlenmesinde etkili oldu. Okçuluk eğitimlerinden, doğa yürüyüşüne, tarihi söyleşilerden, canlı müziğe kadar farklı etkinliklerin yer aldığı kampta AFAD tarafından çeşitli eğitimler verildi. Kampın son günün zirveye yürüyen gençler Türk bayrağı açarak zaferi ve kurtuluşu kutladı.

        Kampın ilk gününde sanatçı Özhan Eren, tarih söyleşisiyle Prof. Dr. Mehmet Narlı, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Sındırgı Kent Konseyi Başkanı Halil Aldemir, gençlerle bir araya geldi. Kamp ateşi yakıldı, ateş etrafında Kuvayımilliye ve milli mücadele anlatıldı. Bunun yanı sıra soru cevaplarla gençler merak ettiklerini öğrendi.

        İkinci gün ise Sındırgı 3. Müfreze Kültür ve Sanat Derneği tarafından Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Makbule Efe, Milli Mücadele yıllarında yaşananlarla ilgili söyleşi gerçekleştirildi.

        Katılımcı gençlerden Kardelen Karaduman, çok güzel bir faaliyet için buluştuklarını belirterek, "Şimdilik çadırlarımızı kurduk, biraz birbirimizi tanıma aşamasındayız. Tek başıma gelmiştim ama şu an kendimi asla yalnız hissetmiyorum. Bu imkanı bize tanıdığınız için teşekkür ederiz." dedi.

        Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül de Yaylabayır'da gençlerle tarihi şuuru tekrar yaşamak için bu kampı düzenlediklerini anlattı.

        Prof. Dr. Mehmet Narlı ise "Bu gece burada olmaktan çok mutluyum birkaç sebepten dolayı. Birincisi gençlerle beraber olmak, gençlerin enerjisine ortak olmak, onların hevesini yaşamak, onlarla paylaşmak. İkincisi muhteşem bir mekandayız. Hem bu mekan imkanını sağlayan gençlere bu etkinliği hazırlayanlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.” diye konuştu.

        Gençlerle birlikte keyifli bir sohbete katılan Belediye Başkanı Yavaş, "Gençlerimizin tarihi şuuru tarihi bilinci içinde olsunlar diye Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle Sındırgı'nın Yaylabayır Yaylası'ndayız. Burada kamp ateşi yaktık ve zafer kampında gençleri buluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

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