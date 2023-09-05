Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsalında ormanlık alana düşen yıldırım sonucu başlayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dutluca Mahallesi Bahçecik mevkisinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana yıldırım düştü.

        Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle bölgeye Edremit Orman İşetme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve ekipler sevk edildi.

        Dağlık ve sarp olması dolayısıyla araçla ulaşılamayan bölgeye ekipler yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından varabildi.

        Ekiplerin şiddetli yağan yağmura rağmen müdahale ettiği alevler, yaklaşık 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 300 metrekarelik alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Yağmurların ortasında kurak İstanbul
        Yağmurların ortasında kurak İstanbul
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 101 genç, Milli Mücadele'nin 101. yılında Sındırgı'daki "Zafer...
        Balıkesir'de 101 genç, Milli Mücadele'nin 101. yılında Sındırgı'daki "Zafer...
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden zeytin ve incir üreticisine destek
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden zeytin ve incir üreticisine destek
        Daskyleion'da 2 bin 500 yıllık "zar oyunu tablası" bulundu
        Daskyleion'da 2 bin 500 yıllık "zar oyunu tablası" bulundu
        Ayvalıkgücü'ne forvet takviyesi
        Ayvalıkgücü'ne forvet takviyesi
        Balıkesir'de hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitimler başladı
        Balıkesir'de hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitimler başladı