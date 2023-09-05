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        Bandırma'da okul servisi şoförleri ve hosteslerine trafik eğitimi verildi

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde okul servis taşımacılığı alanında hizmet sunacak kişilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:24 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:29
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        Bandırma'da okul servisi şoförleri ve hosteslerine trafik eğitimi verildi
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        Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda, okul servisi şoförleri ve hosteslerine yönelik düzenlenen eğitimde İlçe Trafik Şube Müdürü Komiser Akif Çiçen, okul servis araçları yönetmeliği, trafik güvenliği ve güvenli sürüş, sürüş psikolojisi, sürücü davranış ve psikolojisini etkileyen faktörler ve okul servis araçlarının denetimi hakkında bilgiler aktardı.

        Çiçen, Bandırma’daki bazı mahalle aralarına girişlerde “kör noktalar” olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle 100. Yıl, İhsaniye ve Çınarlı mahallelerinde sokak aralarının yanı sıra kavşaklara girerken sürücülerin, araçlarının hızını mutlaka azaltmaları gerekir. Ancak buna uyulmaması kazalara yol açıyor." dedi.

        Ardından İlçe Trafik Jandarma görevlileri de bilgilendirmede bulundu.

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