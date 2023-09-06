Balıkesir'de ileri yaşlardaki bireyler uzman ekibin desteğiyle sağlıklı yaş alıyor MİRAÇ KAYA - Sağlık Bakanlığınca Balıkesir'de kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM), 65 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hizmet veriyor.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi bünyesinde nisan ayında faaliyete geçen ve 5 ayda 250 kişiyi kabul eden YAŞAM, ileri yaş gruplarındaki hastalara ulaşarak ileri yaş sağlığı (geriatri) birimiyle entegre olup tedavi imkanı sunuyor.

Geriatri uzmanı, fizyoterapist, beslenme ve diyet uzmanı ve hemşirelerden oluşan 10 kişilik uzman ekip, ileri yaş grubunda görülen kronik hastalıkların takibi, unutkanlık, bunama, depresyon, beslenme bozuklukları, kırılganlık, çoklu ilaç kullanımı gibi rahatsızlıklara müdahale ediyor.

Bazı hastaları evde ziyaret ederek tedavilerine destek olan ekip, bazı hastaları ise araçla evlerinden alarak hastanede tedavi süreçlerini yürütüyor.

Hastaların kapsamlı değerlendirildiği merkezde, tedavisi uzun sürecek hastalar için 10 yataklı servis de bulunuyor.

Tüm tetkikleri yapılan hastalar, tedavi sürecine göre diğer birimlere yönlendirilebiliyor.

- Balıkesir genelinde 4 bin 500 kişiye telefonla ulaşıldı

Balıkesir YAŞAM Sorumlusu Doç. Dr. Bilal Katipoğlu, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca YAŞAM projesinin uygulanmasına Balıkesir'den başlandığını söyledi.

Merkezin ilçe hastaneleriyle de koordineli çalıştığını anlatan Katipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezimizi faaliyete geçirdikten sonra 250 hastayı kayıt altına aldık. Balıkesir il genelinde 40 bine yakın 80 yaş üstü hastamız var. Her ilçede 300 hasta hedefine ulaşılmasını istiyoruz, bu da toplam 6 bin hasta yapıyor. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinden bin hastanın telefonla görüşmeleri tamamlandı. Bu hastalarımızdan 250'sine randevu oluşturarak merkezimize kayıtlarını yaptık. İl genelinde telefonla ulaştığımız hasta sayısı 4 bin 500'e ulaştı. Bazı hastalarımızın hastaneye transferleri yapılarak burada müdahalelerde bulunuldu."

Katipoğlu, YAŞAM'da hastaların kapsamlı tedavi gördüğünü, gerekli görüldüğünde diğer birimlere götürüldüklerini ifade etti.

Balıkesir'deki ileri yaş grubunun YAŞAM'dan haberdar olmalarının önemini vurgulayan Katipoğlu, "Yaş arttıkça artan kronik hastalıklarımız mevcut, özellikle bu hastaların takibinin tek bir merkezden yapılması çok kıymetli. Yaşlı bireylerimizin böyle bir merkezin olduğunu bilmeleri çok önemli. Diğer birimlerden önce bizlere müracaat ederlerse burada hastalarımız kapsamlı olarak değerlendirilebilir ve hastalarımızın ilgili gerekli bölümlere yönlendirmeleri yapılabilir." diye konuştu.

- "Bu merkez bana ilaç oldu"

86 yaşındaki Şükrü Işık, YAŞAM ekibinin, kendisini evinden alıp hastaneye getirdiğini, tedavi sonrası geri götürdüğünü belirtti.

Bu hizmetten çok memnun kaldığını dile getiren Işık, "Allah razı olsun. Bu yaşta gezecek halim yok, bu merkez bana ilaç oldu. Bana çok ilgi gösteriyorlar, en küçük konuda yardımcı oluyorlar." dedi.

76 yaşındaki annesi Hanife Yavuz'u YAŞAM'a getiren Nuran Yavuz da merkezdeki doktorun ve ekibin diğer üyelerinin çok ilgili olduklarını anlattı.

Doktordan, yaşlılıkla ilgili bilgiler alarak yaşanabilecek rahatsızlıkları öğrendiklerini kaydeden Yavuz, "Annemin iştahsızlığı var, diğer birimlere gittik. Kardiyoloji bölümünden dönüşte bu merkezi görünce hemen geldik. Doktor bey, hasta geçmişine ilişkin bilgiler aldı, diğer taramalarımız da yapıldı." ifadelerini kullandı.

Evinde tedavi gören hastalardan Akif Avcıalp de aldığı hizmetten çok memnun kaldığını bildirdi.