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        Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:38
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        Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü
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        Kırsal Arıtaşı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ulaşımın zor olduğu vadi içinde başlayan yangına ilk olarak havadan 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 2 su tankeri, 5 arazöz ve 60 kişilik bir ekiple müdahale edildi.

        Yapılan yoğun müdahaleyle alevler söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.

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