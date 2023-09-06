Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Giriş: 06.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:38
Kırsal Arıtaşı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ulaşımın zor olduğu vadi içinde başlayan yangına ilk olarak havadan 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 2 su tankeri, 5 arazöz ve 60 kişilik bir ekiple müdahale edildi.
Yapılan yoğun müdahaleyle alevler söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.