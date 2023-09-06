Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel "Tülütabaklar" gösterisiyle renklendi

        Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü, geleneksel "Tülütabaklar" gösterisinin yapıldığı tören ve etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel "Tülütabaklar" gösterisiyle renklendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kutlamalar Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

        Kuva-yi Milliye Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Vali Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Yüzçelik ve Belediye Başkanı Yılmaz'ın halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende, tarih öğretmeni Fisun Genç, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluş sürecini anlattı.

        Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehir olan Balıkesir'e hizmet etmekten, ilde yaşayanlarla aynı yolda yürümekten şeref duyduğunu söyledi.

        Yılmaz, 6 Eylül'ün modern, güçlü ve büyük Türkiye'nin cumhuriyetle taçlandırılacağı süreçte, bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destan yazdığı bir serüvenin adı olduğunu dile getirdi.

        Şiirlerin okunduğu, halk oyunu, mehteran takımı ve askeri bandonun gösterilerine yer verilen törende en çok ilgiyi "Tülütabaklar" gördü.

        İşgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan deri işçilerinin canlandırıldığı bölümde, bazı çocukların kaçtığı görüldü. Bazı aileler ise etkinliği renklendiren "Tülütabaklar"la hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Resmigeçitle sona eren programa AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!

        Benzer Haberler

        Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü
        Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü
        Balıkesir'de ileri yaşlardaki bireyler uzman ekibin desteğiyle sağlıklı yaş...
        Balıkesir'de ileri yaşlardaki bireyler uzman ekibin desteğiyle sağlıklı yaş...
        Erdek Körfezi'ndeki genç pinalar Marmara Denizi'nin ekosistemine umut oldu
        Erdek Körfezi'ndeki genç pinalar Marmara Denizi'nin ekosistemine umut oldu
        Balıkesir'de sağanak etkili oldu
        Balıkesir'de sağanak etkili oldu
        Bandırma'da okul servisi şoförleri ve hosteslerine trafik eğitimi verildi
        Bandırma'da okul servisi şoförleri ve hosteslerine trafik eğitimi verildi
        Balıkesir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
        Balıkesir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü