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        "Türk Yıldızları" Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı

        Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:16
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        "Türk Yıldızları" Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı
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        Balıkesir Merkez Havaalanı çevresinde yaklaşık yarım saatlik bir gösterilerini sunan Türk Yıldızlarını vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti, bazıları da alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

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