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        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dairede çıkan yangında iki köpek öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 23:22 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:46
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        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı.

        İnceleme yapan itfaiye ekipleri, dairede 2 köpeğin öldüğünü tespit etti.

        Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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