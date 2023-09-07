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        Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:34
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        Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
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        Ocaklar Mahallesi'nde seyreden F.Ö. idaresindeki 10 T 7144 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki M.G, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralılar daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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