Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        BTO Başkanı Rahmi Kula, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi:

        Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, "OVP kararlılıkla uygulandığı takdirde geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir program olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTO Başkanı Rahmi Kula, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kula, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024-2026 dönemine yönelik Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, programın, piyasa beklentilerinin yönetilmesi ve belirsizliğin azaltılması için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin 3 yıllık temel makroekonomik hedeflerinin belirlendiğini, bu hedefler doğrultusunda iş dünyasının beklentilerinin pozitif bir rotaya gireceğini aktaran Kula, OVP'yi, "piyasanın duymak ve görmek istediği bir yol haritası" olarak niteledi.

        Programın ülke için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Kula, şunları kaydetti:

        "OVP kararlılıkla uygulandığı takdirde geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir program olacaktır. İş dünyası geleceğe dair yol haritası bekliyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ülkemiz için önemli bir kazanım olmuştur. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
        Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        "Türk Yıldızları" Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuş...
        "Türk Yıldızları" Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuş...
        Gönen'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı
        Gönen'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı
        Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
        Balıkesir'in kurtuluş töreninde 'Tülütabak' gösterisi
        Kayıp olarak aranan Mert, kapalı olan otelde, odada ölü bulundu
        Kayıp olarak aranan Mert, kapalı olan otelde, odada ölü bulundu