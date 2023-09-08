Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan Edremit ilçesine ziyaret Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, ilk ilçe ziyaretini Edremit'e yaptı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Vali Ustaoğlu'nu kaymakamlık binası girişinde karşıladı.

Odabaş'tan ilçedeki çalışmalar hakkında brifing alan Vali Ustaoğlu daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit'in Balıkesir'in turizme açılan en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

İlçede yaz döneminde turizme bağlı yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Ustaoğlu, "Bizim için en önemli husus, bu bölgemizde halkımızın ve misafirlerimizin huzur içinde zaman geçirebilmesi. Bu konuda emniyet ve asayiş birinci önceliğimiz." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu daha sonra ilçedeki resmi ve özel kuruluşları ziyaret etti.