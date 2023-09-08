Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan Edremit ilçesine ziyaret

        Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, ilk ilçe ziyaretini Edremit'e yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan Edremit ilçesine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Vali Ustaoğlu'nu kaymakamlık binası girişinde karşıladı.

        Odabaş'tan ilçedeki çalışmalar hakkında brifing alan Vali Ustaoğlu daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit'in Balıkesir'in turizme açılan en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

        İlçede yaz döneminde turizme bağlı yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Ustaoğlu, "Bizim için en önemli husus, bu bölgemizde halkımızın ve misafirlerimizin huzur içinde zaman geçirebilmesi. Bu konuda emniyet ve asayiş birinci önceliğimiz." diye konuştu.

        Vali Ustaoğlu daha sonra ilçedeki resmi ve özel kuruluşları ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Havran'ın işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
        Havran'ın işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
        Öldürülen Havva'nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor
        Öldürülen Havva'nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor
        Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Tan, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi
        Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Tan, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi
        BTO Başkanı Rahmi Kula, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi:
        BTO Başkanı Rahmi Kula, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi:
        Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
        Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı