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        Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürme peşinde

        Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, hazırlık maçları dahil 9 maçlık periyotta mağlubiyetleri olmadığını, daha fazlasını yakalamak adına çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 21:49 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:49
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        Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürme peşinde
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        Bordo-beyazlı ekip, Örnek Sanayi Sitesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenmanlarını sürdürüyor.

        Teknik Direktörü Ersan Parlatan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçından sonra oyunculara 3 gün izin verildiğini, perşembe günü ise çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

        İstanbulspor ile 10 Eylül Pazar günü İstanbul'da bir hazırlık karşılaşmaları olacağını anımsatan Parlatan, şöyle devam etti:

        "Tabii bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Özellikle İstanbulspor maçında uzun süre alamayan futbolcularımız var. Onlara süre vermek istiyoruz, onları görmek istiyoruz. Zaten bugünden itibaren de Göztepe maçı ile ilgili hazırlıklarımız başladı. Ligde 4 maçta 8 puan elde ettik. Daha mağlubiyetimiz yok. Bizim adımıza iyi bir gelişme, son 2 maçımızı kazandık."

        Parlatan, takımın yavaş yavaş ısındığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Herkes birbirini daha iyi tanıyor. Uyum içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi daha öncesine bakarsak hazırlık maçlarında da hiç maç kaybetmedik. Yani bu 9 maçlık periyot oluyor maç kaybetmediğimiz. Bu bizim adımıza çok önemli. Tabii ki burada artık bir şeyler elde etmek değil de daha fazlasını yakalamak adına çalışmamız devam edecek. Umarım Bandırma için önemli olan şehrin kurtuluş gününde 17 Eylül'de Göztepe'ye karşı bu galibiyet serisine devam ederiz."

        Antrenman sonrasında AK Parti Bandırma İlçe Kadın Kolları Başkanı Oya Yücel ile Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-beyazlı ekibin kaptanı Doğan Can Davas'a ve oyunculara bir tepsi baklava ikram ederek başarı diledi.

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