Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de ürettikleri tarım makinelerini 15 ülkeye ihraç ediyorlar

        AHMET PESEN - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 54 yıl önce kurulan firma, yerli imkanlarla ürettiği tarım makinelerini yurt içindeki pazarlara ve 15 ülkeye gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de ürettikleri tarım makinelerini 15 ülkeye ihraç ediyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir-Çanakkale kara yolunun 7. kilometresinde Edincik Mahallesi'ndeki tesislerinde faaliyet gösteren şirket, 1969'da girişimci Necdet Ergen tarafından kuruldu.

        Çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE ile kendisini geliştirerek ürün portföyünü artıran şirketi ikinci nesilde Recep, Erdinç ve Mustafa Ergen kardeşler yönetiyor.

        Avrupa pazarına 1998'de girerek 7 ülkeye tarım makineleri ihraç etmeye başlayan firma, 2006'da "Kalite Yönetim Sistemi" ve CE belgeleri aldı.

        Şirket, ekim ve gübreleme makineleri, hububat mibzerleri, helezonlar, sıcak hava jeneratörleri ile araç, ekipman ve ekran yönlendirme amaçlı otomatik dümenleme sistemleri, lazer tesviye ve drenaj çözümleri alanlarında 42 çalışanla faaliyetini sürdürüyor.

        - "AR-GE çalışmalarıyla sürekli yeni projeler üzerinde çalışıyoruz"

        KÖYMAK Limited Şirketi Genel Koordinatörü Recep Ergen, AA muhabirine, üretimlerinin yüzde 40'ını ihraç ettiklerini, yüzde 60'ını ise yurt içine sattıklarını söyledi.

        Temel faaliyet kollarının ekim makinesi ve katı yakıtlı sıcak hava jeneratörü üretimi olduğunu belirten Ergen, "Ekim makinesinde 54 yıldır mücadele vermekteyiz. 15 ülkeye ihracatımız var. Yurt içinde ve dışında birebir çiftçilerimizle, onların problemleri ve istekleri doğrultusunda her yıl AR-GE'mizi ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

        Ergen, ürün yelpazesinde tamamıyla kendi tasarımları olan sıcak hava jeneratörleri, mekanik ve pnömatik hububat ekim makineleri ile helezon götürücü yükleme makinelerinin bulunduğunu dile getirdi.

        Edincik'teki tesislerde 1981'den bu yana üretim yaptıklarını anlatan Ergen, şöyle konuştu:

        "Üretim tesisimiz 4 bin 500 metrekare kapalı, 9 bin 500 metrekare açık alanda çiftçiye hizmet veriyor. Bizler, şirketimizin yönetiminde ikinci kuşak üç kardeş olarak bulunuyoruz. Sürekli çiftçilerin arasındayız ve onların istekleri doğrultusunda yüzde 100 yerli makine üretimi yapıyor, AR-GE çalışmalarıyla sürekli yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Bulgaristan, Gürcistan, Filistin, Ürdün, Irak, Rusya, İsrail, Azerbaycan, Ukrayna, Yunanistan, Arnavutluk ve Fransa da bulunuyor."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?

        Benzer Haberler

        Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlillerinden de sonuç çıkmadı
        Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlillerinden de sonuç çıkmadı
        Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürme peşinde
        Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürme peşinde
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan Edremit ilçesine ziyaret
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan Edremit ilçesine ziyaret
        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Havran'ın işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
        Havran'ın işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
        Öldürülen Havva'nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor
        Öldürülen Havva'nın annesi: Sanık bizi de öldüreceğini söylüyor