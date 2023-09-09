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        Edremit'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:04
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        Edremit'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı
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        Kuvayımilliye hareketinin başladığı kentlerden Edremit'te, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törenlerde Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Edremit Belediye Başkan Vekil Nezahat Salon, yaptığı konuşmada, ilçenin kurtuluş gününü coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anadolu'da Kuvayımilliye ruhuyla başlattığı özgürlük mücadelesi sonucunda 797 gün düşman işgali altında kalan Edremit'in kurtuluş günü olup, aynı zamanda Cumhuriyet'imizin kuruluş temellerinin atıldığı gündür." dedi.

        Salon, başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitler ve gazilerle, isimli isimsiz tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını söyledi.

        Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin sunulmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler tamamlandı.

        Menderes Bulvarı'ndaki resmigeçide ise askerler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek odaları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri katıldı. Jandarma ve polis ekipleri de araçlarıyla geçit törenine renk kattı.

        Kutlamalara, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Vekili Piyade Albay Fikret Poyraz Sinmez, protokol mensupları, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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