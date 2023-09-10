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        Balıkesir'de çıkan arazi yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:13 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:20
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        Balıkesir'de çıkan arazi yangınına müdahale ediliyor
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        Alınan bilgiye göre, Macarlar Mahallesi'nde ormana yakın kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 hizmet vasıtası, 5 helikopter, 5 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 greyder, 2 yer ekibi ve 105 personel sevk edildi.

        Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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