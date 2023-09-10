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        Balıkesir'de çıkan ot yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:36
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        Balıkesir'de çıkan ot yangını söndürüldü
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        İlçeye bağlı Hacı Yusuf Mahallesi Livatya mevkisi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerleri yakınına kadar ilerledi.

        Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında, 2 baraka ve 80 dönümlük otluk, çalılık alan ve 30 ağaç zarar gördü.

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