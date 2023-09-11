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        Erdek'te çıkan orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nin kırsal Sığır Yolu Mevkisinde dün gece 00.00 sularında başlayan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:27
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        Erdek'te çıkan orman yangını söndürüldü
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        Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını devam eden şiddetli rüzgara rağmen daha büyümeden ve başka yere sıçramadan 4 saat içinde söndürmeyi başardı.

        Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri ve Erdek Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

        Yangında herhangi bir can kaybı olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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