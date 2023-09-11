Erdek'te çıkan orman yangını söndürüldü
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nin kırsal Sığır Yolu Mevkisinde dün gece 00.00 sularında başlayan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını devam eden şiddetli rüzgara rağmen daha büyümeden ve başka yere sıçramadan 4 saat içinde söndürmeyi başardı.
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri ve Erdek Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.
Yangında herhangi bir can kaybı olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.