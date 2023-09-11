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        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 22 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:16
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        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılarının diğer illerden getirdikleri düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na götüreceği bilgisine ulaştı.

        Şüphelilere ait araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü çocuk, 8'i kadın 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ekipler, bu kişilerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 6 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 10 can simidi, 3 can yeleği, 3 pompa, 6 telefon, 4 araç ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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