Sındırgı'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Atatürk İlkokulunda devam eden törende konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı eğitim en üst düzeyde. Öğrencilerimize ve eğitime destek olarak her alanda yanlarındayız. Öğrenme ve öğretme, hayat devam ettiği müddetçe ölünceye kadar devam eden en önemli iş. Bu hayatın zorlu basamaklarını ne ile aşarsınız dediğinizde para ile aşamıyorsunuz, makamla aşamıyorsunuz, araba ile falan gidemiyorsunuz, inanın tek bir şeyle gidiyorsunuz; bilgiyle. Biz de öğrencilerimizi her alanda eğitmek için okullarımızda, SIBEM’de ve sosyal sorumluluk projelerimizle yanlarındayız." dedi.

Kaymakam Didem Dinç Özay öğrenci ve öğretmenlerin ilköğretim haftasını kutlayarak başarılar diledi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunması ve halk oyunu gösterisi sunulmasının ardından ikramlar ile son bulan programa Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol, öğrenci ve veliler katıldı.

Sındırgı Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana geleneksel hale getirilen kırtasiye paketleri de kaymakam Özay, başkan Yavaş tarafından öğrencilere verildi. Sındırgı genelinde 2250 öğrenciye kırtasiye paketi verildi.