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        Balıkesir'de akıl-zeka oyunları başarılı olan öğrencilere ödül verildi

        Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Akıl-Zeka Oyunları"nda başarı gösteren üç ilkokul öğrencisini ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:02
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        Balıkesir'de akıl-zeka oyunları başarılı olan öğrencilere ödül verildi
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        Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, geçtiğimiz yaz aylarında Balıkesir’de yapılan yarışmalarda, “Q-Bitz” dalında birinci olan Hürriyet İlkokulu öğrencisi Elif Çankaya’ya, “Küre” dalında ikinciliği elde eden Ali Fahri İşeri İlkokulu öğrencisi Yiğit Karacabak’a ve “Mangala” dalında üçüncü olan Yağmur Milani’ye ödüllerini vererek kutladı.

        Aslan, öğrencilerin akıl-zeka oyunlarını geliştirmeleri için her okula atölyeler kurduklarını belirtti.

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