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        Balıkesir'de toplu taşıma araçları denetlendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi okulların açılmasıyla birlikte; toplu taşıma araçları, ticari taksilerin denetimlerini sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:40
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        Balıkesir'de toplu taşıma araçları denetlendi
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        Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; toplu taşıma araçları, ticari taksiler, personel ve okul servis araçlarının mevzuatlara uygun bir şekilde çalışmalarına yönelik denetim ve kontrollerini rutin olarak gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi’nden alınması zorunlu olan; ruhsat ve servis aracı özel izin belgesi, ücret tarifeleri, araçların belgesine kayıtlı olan sürücü tarafından kullanılıp kullanılmadığı, klimaların çalışıp çalışmadığı, fazla yolcu ile zaman tarifeleri kontrol edildi.

        Ayrıca araçlarda, Büyükşehir Belediyesi tarafından konan kurallara riayet edip etmediğine yönelik de denetimler gerçekleştirildi.

        Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

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