Bandırma'da mahallenin altından geçen tren tüneli bir asırdan fazladır hizmet veriyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evlerin altından geçen tren tüneli, bir asrı aşkındır kullanılıyor.

Liman ile Ordu caddeleri arasında Paşabayır Mahallesi'nin altından geçen 333 metre uzunluğundaki tünelin inşaatı 1865 yılında başladı. Tünel, 1911 yılında Bandırma-İzmir demiryolu yük taşımacılığı için hizmete girdi.

Anadolu tren yolu ağı içinde çok önemli bir yere sahip olan tünel, gerek yük taşımacılığı gerek yolcu taşımacılığı açısından ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Bandırma'da hemzemin geçit bekçiliği yapan Oktay Ayyıldız, AA muhabirine, ailece yıllarca demiryollarında çalıştıklarını belirtti.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Ayyıldız, "Demiryolunu seviyorum. Demiryolcular asla 'demiryolcuyuz' demez, 'trenciyiz' derler." diye konuştu.

Paşabayır Mahallesi Muhtarı Belgin Şentürk de çocukluğunun tünel, tren yolu ve tren üçlüsü üzerinde geçtiğini dile getirdi.

Tünele ilişkin anılarından bahseden Şentürk, "Çok enteresandır, misafirliğe gelen dostlarımız akrabalarımız, trenin sesinden uyuyamadıklarından şikayet ederler, bizim neden bundan şikayet etmediğimize şaşar kalırlardı. Oysa tünelden gelen o ses bize ninni gibi gelirdi." dedi.

Mahalle sakinlerinden Ömer Uğur da tünelin şehre ayrı bir hava kattığını ifade ederek, "Tüneli ve geçen trenleri yakından izlenebilecek Bandırma Belediyesi tarafından bir seyir terası düşünülmekte. Gerçekleşirse insanlar trenleri daha yakından izleme fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.