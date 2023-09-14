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        Balıkesir'de 2 kişi otomobilin çarpması sonucu öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 21:42 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:42
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        Balıkesir'de 2 kişi otomobilin çarpması sonucu öldü
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        Çanakkale istikametine giden S.K. (53) idaresindeki otomobil, Bezirci Mahallesi mevkisinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akdağ (50) ve Zülfiye Demirci’ye (48) çarptı.

        Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akdağ ile Demirci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ​​​​​​​Otomobil sürücüsü S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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