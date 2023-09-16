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        Gönen'deki panayırda küçükbaş hayvan üreticileri buluştu

        Gönen Ticaret Borsası'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Koç-Teke Panayırı ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:04
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        Gönen'deki panayırda küçükbaş hayvan üreticileri buluştu
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        Gönen Ticaret Borsası'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Koç-Teke Panayırı ziyarete açıldı.

        Kapalı Hayvan Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen panayırda 25 ilden koç ve teke üreticileri buluştu.

        Panayıra, İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkan Vekili Özgür Dönmez, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ve diğer ilgililer ile küçükbaş hayvan üreticileri katıldı.

        Yurt ve beraberindekiler, üreticilerle bir araya gelip, stantları gezdi.​​​​​​​

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