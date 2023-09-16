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        Balıkesir'de bir kişiyi alıkoyup, darbettikleri iddia edilen iki kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişiyi alıkoyup, darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:23
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        Balıkesir'de bir kişiyi alıkoyup, darbettikleri iddia edilen iki kişi tutuklandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişiyi alıkoyup, darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, M.R.B. ile O.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan Furkan A'yı alıkoydukları evde darbetti. Furkan A'nın cep telefonuyla videosunu çeken şüpheliler sosyal medyada paylaştı.

        M.R.B. ve O.D'nin, Bursa'nın Karacabey ilçesinde serbest bıraktıkları Furkan A'nın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yakalanan şüpheliler M.R.B ve O.D, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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