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        Bandırma-Erdek yolunda şarampole yuvarlnan otomobilde 2 kişi yaralandı

        Erdek-Bandırma yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 17.09.2023 - 09:44
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        Bandırma-Erdek yolunda şarampole yuvarlnan otomobilde 2 kişi yaralandı
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        Erdek-Bandırma yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Erdek - Bandırma kara yolunda seyir halinde olan S.G. idaresindeki 10 PG 083 plakalı otomobil Tatlısu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü S.G. ile yanındaki R.G'yi takla atan otomobilden çıkardı.

        Yaralılar 12 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

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