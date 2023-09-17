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        Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:06
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        Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, törende yaptığı konuşmada, geçmişten dersler çıkartarak bugünlere geldiklerini söyledi.

        Tosun, "Bandırma yaşadığı işgalin ilk günlerinden itibaren düşman kuvvetleri için stratejik önemini korumuş ve ulusal bağımsızlığımızı kazanmak adına sürdürdüğümüz Kurtuluş Savaşımızın sonunda da işgalci güçlerinden son terk ettiği mevzi olmuştur. Bandırma işgal yıllarının acılarını ve sancılarını derinden yaşayan şehirlerinden birisidir." dedi.

        Kutlama programına, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin, Serkan Sarı, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üssü Komutanın Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğren, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Cumhuriyet Caddesi'nde folklor ekibinin gösterisiyle devam eden kutlama programı, şiirlerin okunması, öğrencilerin, askeri birliklerin ve kamu kuruluşlarının geçidiyle sona erdi.

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