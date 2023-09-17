Ayvalık'ta "8. Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması" sona erdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Gold Wing Kulüp Türkiye tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması" sona erdi.

Etkinlikte, 6 silindirli 1800 CC motoru olan dünyanın en büyük hacimli motosikletleri dikkati çekti. Buluşmaya Avrupa'nın 26 ülkesinden 300'e yakın motosikletle katılım oldu.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gold Wing Kulüp Türkiye Başkanı Senan Kerçin, kulüplerinin Avrupa Gold Wing Federasyonuna (GWEF) bağlı bir dernek olduğunu söyledi.

Avrupa genelindeki 26 ülkede faaliyet gösteren GWEF üyelerinin yılda 4 kez etkinlik yaptığını belirten Kerçin, "Biz de bunlardan birini şu anda Ayvalık'ta gerçekleştiriyoruz. Bu ülkemizde düzenlediğimiz sekizinci etkinliğimizdir. Avrupa'nın dört bir yanından 300'e yakın motosikletlilerimiz şu an burada bulunuyor." dedi.

Bu organizasyonu 8 yıldan bu yana düzenlediklerini ifade eden Kerçin, "8 yıldır Avrupa'nın her köşesinde çok güzel dostluklarımız oldu. Bunun daha da üzerine koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Polonya'da Avrupa Federasyonu'nun 40. yılını kutladık. Yaklaşık 1000 motosikletli bu etkinliğe katıldı. Biz de 23 motosikletle bu organizasyonun içinde yer aldık. 10 kentimizi vuran depremin ardından da dernek olarak bu bölgede yaşayan depremzedelerimiz için çok ciddi ekonomik destekler sağladık. Sosyal anlamda bize benzeri destek talepleri geldiğinde asla duyarsız kalmıyoruz." diye konuştu.

Gold Wing üyeleri etkinliğin tamamlanmasının ardından ilçeden ayrıldı.