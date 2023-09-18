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        Balıkesir'de aracın lastiğine gizlenmiş yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, 2 kilo 978 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:21
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        Balıkesir'de aracın lastiğine gizlenmiş yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, 2 kilo 978 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar gereği ilçe girişinde durdurulan bir araçta narkotik detektör köpeği "Cash" ile arama yapıldı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen aramada, aracın yedek lastiğinin içerisine gizlenmiş 2 Kilo 978 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Yapılan operasyonda olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

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