Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde 1 kilo 808 gram sentetik uyuşturucu, 270 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de aracın lastiğine gizlenmiş yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madd...
        Balıkesir'de aracın lastiğine gizlenmiş yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madd...
        Balıkesirspor - Çatalcaspor: 1-1
        Balıkesirspor - Çatalcaspor: 1-1
        Ayvalık'ta "8. Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması" sona erdi
        Ayvalık'ta "8. Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması" sona erdi
        Manyas'ta çeltik biçim ve kurutma fiyatları belirlendi
        Manyas'ta çeltik biçim ve kurutma fiyatları belirlendi
        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Balıkesir'deki olağan kon...
        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Balıkesir'deki olağan kon...