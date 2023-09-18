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        Balıkesir Milletvekili Canbey, esnafları ziyaret etti

        AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, 36. Ahilik Haftası münasebetiyle Balıkesir Küçük Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek, esnafın Ahilik Haftalarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:03
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        Balıkesir Milletvekili Canbey, esnafları ziyaret etti
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        AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, 36. Ahilik Haftası münasebetiyle Balıkesir Küçük Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek, esnafın Ahilik Haftalarını kutladı.

        Bir otomotiv firmasını ziyaret eden Milletvekili Dr. Mustafa Canbey burada açıklamalarda bulundu.

        Mustafa Canbey “Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, değerinden bir şey kaybetmeyen ahilik, bugünün dünyasının ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinelerimizden biridir. Sahip çıkmalıyız. AK Parti olarak bizler de bu kıymetli hazinemizin gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle ebediyete irtihal eden ahilerimizi, esnaf ve sanatkârlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Tüm esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum. ifadelerini kullandı.

        Esnafların sadece alan, satan, ticaret yapan, varlığı icra ettiği meslekten ibaret biri olmadığını söyleyen Dr. Mustafa Canbey şunları kaydetti:

        "Esnaf aynı zamanda o muhitin gözü, kulağı, sesi, vicdanı, hamisi, yol göstericisidir. Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesinin, büyümesinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru adım adım yol almasının kökleri esnaf çalışkanlığına ve ahlakına uzanır. Bu nedenle esnafımızı, milletimizin emaneti, bu günümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz. Her daim yanlarındayız. Fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret ediyor, talep ve sıkıntılarını dinliyoruz. Çözümü için ilgili kurumlarla görüşüyoruz. Balıkesir’imiz, aziz hemşehrilerimiz için durmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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