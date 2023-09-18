Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Erdek'in kurtuluşun 101. yılı kutlandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdek'in kurtuluşun 101. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        İlk tören saat Hacı Ömer Çarşı Cami önünde yapıldı. Burada mehteran takımı gösterisinin ardından İlçe Müftüsü Doğan Eygün tarafından dua edildi.

        Buradaki törenin bitmesinin ardından Erdek Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Tören, Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

        Konuşmanın ardından tören; mehteran takımı gösterisi, özel bireylerin halk oyunu gösterisi, şiirlerin okunması, Artvin yöresi halk oyunu gösterisi, bando gösterisi ile devam edip geçit töreni ile son buldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Balıkesir Milletvekili Canbey, esnafları ziyaret etti
        Balıkesir Milletvekili Canbey, esnafları ziyaret etti
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de aracın lastiğine gizlenmiş yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madd...
        Balıkesir'de aracın lastiğine gizlenmiş yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madd...
        Balıkesirspor - Çatalcaspor: 1-1
        Balıkesirspor - Çatalcaspor: 1-1
        Ayvalık'ta "8. Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması" sona erdi
        Ayvalık'ta "8. Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması" sona erdi