Erdek'in kurtuluşun 101. yılı kutlandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
İlk tören saat Hacı Ömer Çarşı Cami önünde yapıldı. Burada mehteran takımı gösterisinin ardından İlçe Müftüsü Doğan Eygün tarafından dua edildi.
Buradaki törenin bitmesinin ardından Erdek Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Tören, Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.
Konuşmanın ardından tören; mehteran takımı gösterisi, özel bireylerin halk oyunu gösterisi, şiirlerin okunması, Artvin yöresi halk oyunu gösterisi, bando gösterisi ile devam edip geçit töreni ile son buldu.