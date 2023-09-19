Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık'ta kadın zeytin çiftçilerine verimlilik ve pazarlama eğitimi verildi

        Zeytin ve zeytinyağı sektörünün başkenti olarak kabul edilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kadın çiftçilere sektörel eğitimler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık'ta kadın zeytin çiftçilerine verimlilik ve pazarlama eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeytin ve zeytinyağı sektörünün başkenti olarak kabul edilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kadın çiftçilere sektörel eğitimler verildi.

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın katkılarıyla kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü tarafından Ayvalıklı kadın zeytin çiftçilere eğitim verildi.

        Ayvalık Belediyesine ait Zeytin Müzesi'nde verilen eğitimlerde, daha verimli hasatlar için modern tarım teknikleri, iklim dostu iyi tarım yöntemleriyle sürdürülebilir üretim, organik zeytin yetiştiriciliği ve daha birçok konu hakkında bilgilerin aktarıldığı eğitimlere 112 kadın çiftçi katıldı.

        Bünge-Komili Zeytinyağı Orijinasyon Müdürü Mehmet Cavlı, yaptığı konuşmada, projeyi son derece önemsediklerini dile getirdi.

        Katılımcıların ilgili olduğunu ifade eden Cavlı, "Bizim ana hedefimiz zeytinyağının ülkemizde kalitesini ve verimliliğini arttırarak, milli bir ürün olan zeytinyağını hak ettiği yere getirebilmektir. Bu projeyi başlatmamızın sebebi de budur. Sektörde eksikliklerini gördüğümüz tüm konularda bu eğitim çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Projenin Koordinatörü Bülent Önder de eğitimin önemine vurgu yaptı.

        Zeytincilik sektöründe verimlilik, markalaşma ve pazarlama sorunları olduğuna işaret eden Önder, "Bu eğitim dahilinde biz bu sorunların da farkında olarak bir program geliştirdik ve burada kadın zeytincilerin girişimcilik yönlerini biraz daha arttırabilmek, destekleyebilmek, zeytincilik sektöründe verimliliği arttırmak ve aralarında bir birlik kurabilmek amacını öne çıkardık." dedi.

        Eğitimlere katılan İTÜ Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ceren Doğa Korkmaz ise eğitimleri alarak gelecek nesillere aktaracak olmanın kendisini çok memnun ettiğini söyledi.

        İlk aşamasının Ayvalık'ta gerçekleştirildiği eğitimlerin Burhaniye ve Edremit'te de süreceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        Bandırma'da Gaziler Günü törenle kutlandı
        Bandırma'da Gaziler Günü törenle kutlandı
        Gaziler günü kutlanıyor
        Gaziler günü kutlanıyor
        Kaynak makinesinden çıkan yangın, söndürüldü
        Kaynak makinesinden çıkan yangın, söndürüldü
        Erdek'in kurtuluşun 101. yılı kutlandı
        Erdek'in kurtuluşun 101. yılı kutlandı
        Balıkesir Milletvekili Canbey, esnafları ziyaret etti
        Balıkesir Milletvekili Canbey, esnafları ziyaret etti
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı