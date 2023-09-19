Ayvalık'ta kadın zeytin çiftçilerine verimlilik ve pazarlama eğitimi verildi Zeytin ve zeytinyağı sektörünün başkenti olarak kabul edilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kadın çiftçilere sektörel eğitimler verildi.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün başkenti olarak kabul edilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kadın çiftçilere sektörel eğitimler verildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın katkılarıyla kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü tarafından Ayvalıklı kadın zeytin çiftçilere eğitim verildi.

Ayvalık Belediyesine ait Zeytin Müzesi'nde verilen eğitimlerde, daha verimli hasatlar için modern tarım teknikleri, iklim dostu iyi tarım yöntemleriyle sürdürülebilir üretim, organik zeytin yetiştiriciliği ve daha birçok konu hakkında bilgilerin aktarıldığı eğitimlere 112 kadın çiftçi katıldı.

Bünge-Komili Zeytinyağı Orijinasyon Müdürü Mehmet Cavlı, yaptığı konuşmada, projeyi son derece önemsediklerini dile getirdi.

Katılımcıların ilgili olduğunu ifade eden Cavlı, "Bizim ana hedefimiz zeytinyağının ülkemizde kalitesini ve verimliliğini arttırarak, milli bir ürün olan zeytinyağını hak ettiği yere getirebilmektir. Bu projeyi başlatmamızın sebebi de budur. Sektörde eksikliklerini gördüğümüz tüm konularda bu eğitim çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Projenin Koordinatörü Bülent Önder de eğitimin önemine vurgu yaptı.

Zeytincilik sektöründe verimlilik, markalaşma ve pazarlama sorunları olduğuna işaret eden Önder, "Bu eğitim dahilinde biz bu sorunların da farkında olarak bir program geliştirdik ve burada kadın zeytincilerin girişimcilik yönlerini biraz daha arttırabilmek, destekleyebilmek, zeytincilik sektöründe verimliliği arttırmak ve aralarında bir birlik kurabilmek amacını öne çıkardık." dedi.

Eğitimlere katılan İTÜ Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ceren Doğa Korkmaz ise eğitimleri alarak gelecek nesillere aktaracak olmanın kendisini çok memnun ettiğini söyledi.

İlk aşamasının Ayvalık'ta gerçekleştirildiği eğitimlerin Burhaniye ve Edremit'te de süreceği öğrenildi.