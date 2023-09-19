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        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:37
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        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair tespitler bulunan, terör örgütü içinde çalışma yürüttükleri öne sürülen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'da çalışma başlattı.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, zanlıların tamamı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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