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        Togg, Balıkesir'de sünnet arabası oldu

        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ömer Faruk Yaşar'ın sünnet arabası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:13
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        Togg, Balıkesir'de sünnet arabası oldu
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        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ömer Faruk Yaşar'ın sünnet arabası oldu.

        Sındırgı Belediyesince makam aracı olarak kullanılmaya başlanan Togg, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yönlendirmesiyle süslenerek Togg erkekliğe ilk adımını atan 9 yaşındaki Ömer Faruk Yaşar'ın evine gönderildi.

        Sünnet çocuğu Yaşar sünnet aracı sürprizini sevinçle karşıladı.

        Yaşar'ın yanı sıra düğüne gelen misafirler de yerli ve milli araca yoğun ilgi gösterdi.

        Ardından Ömer Faruk Yaşar yakınlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Togg ile şehir turu attı.

        İleride Togg almayı hayal ettiğini belirten Yaşar, "Adamlar çok iyi araba yapmış. Bence kaçıranlar çok üzgün olmalı." dedi.

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