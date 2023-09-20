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        İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:26
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 GZF 390 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Ömerköy Mahallesi mevkisinde, yolun sağında bulunan yamaca ve daha sonra bariyerlere çarparak yola devrildi.

        Arkadan gelen Mustafa Ç. (68) idaresindeki 34 BD 3348 plakalı otomobil ile Ayhan K. kontrolündeki 35 UC 758 plakalı otomobil de devrilen araca çarptı.

        Kazada, 34 GZF 390 plakalı otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Üç aracın karıştığı kazada, 34 GZF 390 plakalı otomobildeki Jalal A. (25) ile kimliği tespit edilemeyen bir yolcu, Mustafa Ç'nin kullandığı araçta Mustafa Ç. ile Murat Sinan Ş, (49), Sibel Ç. (55), Behice Ç. (71), Ayhan K. yönetimindeki otomobilde de Egehan I. (33), yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ildeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Jalal A, Mustafa Ç, Murat Sinan Ş, Sibel Ç, Behice Ç. ve kimliği tespit edilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Bu arada kaza yerindeki polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinde, 34 GZF 390 plakalı aracın otoyola giriş ve kaza yerine göre ortalama hızının 190 kilometre olduğu tespit edildi.

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