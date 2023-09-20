Altıeylül'de okul kantinleri denetlendi

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde Belediye Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni eğitim öğretimin yılının başlamasıyla okul kantinlerini denetlendi.

Altıeylül Belediyesi ekipleri; kantinlerde ürünlerin üzerindeki etiketlerin adres ve menşeiler, gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, mutfak içi rafların ve tezgâh üstlerinin temizliği ile ilgili kontroller gerçekleştirirken okulların kantin ve yemekhanelerinde gıdaların üretim, hazırlama, depolama alanları, ruhsat gibi evraklar ile ilgili incelemelerde de bulundu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, denetimlerle ilgili olarak, "Altıeylül Belediyesi ekipleri kantin çalıştırma ruhsatı kontrolü ve temizliğin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin sağlık şartlarının uygunluğunu inceledi. Ekipler ayrıca, kantinlerin uyması gereken kuralları ve personellerinin bilgilendirilmesini sağladı. Altıeylül’de okullarımızın kantin denetimleri eğitim-öğretim dönemini boyunca devam edecektir." dedi.