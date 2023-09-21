Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri Libya'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi, sel felaketi nedeniyle 11 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 20 binden fazla kişinin de kaybolduğu Libya'da Türkiye'den giden diğer Türk ekipler ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi, sel felaketi nedeniyle 11 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 20 binden fazla kişinin de kaybolduğu Libya’da Türkiye’den giden diğer Türk ekipler ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor.

Belediyeye ait üç araç ve 10 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi bölgede bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da Türkiye’den gönderilen AFAD’a ait çadırlardan yaşam alanları oluşturuluyor.

Ekipler, kuruma ait çöp konteynerlerinin da oluşturulan çadır kentlere dağıtımını gerçekleştirdi.