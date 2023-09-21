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        Avrupa Hareketlilik Haftası Balıkesir'de kutlanıyor

        Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:03
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        Avrupa Hareketlilik Haftası Balıkesir'de kutlanıyor
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        Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla Balıkesir’de çeşitli etkinliklerle düzenlendi.

        Kamusal alanların vatandaşlar tarafından daha aktif kullanımının sağlanması ile sürdürülebilir ulaşım türlerinin yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken hafta kapsamında Edremit İlçesi Altınkum Mahallesi’nde oluşturulan alanda bisiklet sürüşünden farkındalık eğitimlerine, trafik eğitimlerinden çocuk atölyelerine kadar birçok aktivite gerçekleştirildi.

        Sıfır atık eğitimlerinin de verildiği etkinlikte Otomobilsiz Kent Günü de kutlandı. Bu kapsamda Edremit, Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi trafiğe kapatılarak bisiklet sürüşü yapıldı.

        Etkinliklere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan da katıldı.

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