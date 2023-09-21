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        Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 20:37 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:47
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        Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        KB-4510 Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

        Göçmenlere burada yiyecek, içecek, giyim, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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