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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında 24 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:42
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında 24 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheliyi yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 68 ekipte 242 personelin katılımıyla şok asayiş uygulaması yapıldı.

        Uygulamada 4 bin 425 kişi ile 2 bin 10 aracın bilgileri sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli ile Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmenin yakalandığı uygulamada, 76 araçla ilgili cezai işlem yapıldı, 29 araç trafikten menedildi.

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