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        Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt dışına gitmeye hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:51
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        Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt dışına gitmeye hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu bazı yabancı uyrukluların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçecekleri bilgisine ulaştı.

        Operasyon başlatarak 5'i çocuk 14 yabancı uyrukluyu yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı.

        Yabancı uyruklular, haklarında işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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