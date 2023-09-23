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        Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki adada yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 01:59 Güncelleme: 23.09.2023 - 02:50
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        Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki adada yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" görevlendirildi.

        Ekipler, adada mahsur kalan 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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