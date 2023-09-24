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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 46 Bobadilla), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 74 Mehmet Özcan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 74 Harris), Doğan Can Davas (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 60 Soukou)

        Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Enes Keskin, Yatabare (Dk. 67 Akabueze), Kayode (Dk. 83 Ortan Karakullukçu), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Musa Çağıran (Dk. 46 Rodrigues), Muhammet Himmet Ertürk, Silva (Dk. 88 Özgür Çek)

        Goller: Dk. 9 Djitte, Dk. 45+5 ve 59 Doğan Can Davas, Dk. 70 Bobadilla (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 82 Amilton (penaltıdan) (Gençlerbirliği)

        Kırmızı kartlar: Dk. 20 Wu, Dk. 57 Nzaba (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor), 45+5 Osman Ertuğrul Çetin, Dk. 58 Yiğit Efe Demir (Gençlerbirliği)

        BALIKESİR

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