Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 46 Bobadilla), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 74 Mehmet Özcan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 74 Harris), Doğan Can Davas (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 60 Soukou)
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Enes Keskin, Yatabare (Dk. 67 Akabueze), Kayode (Dk. 83 Ortan Karakullukçu), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Musa Çağıran (Dk. 46 Rodrigues), Muhammet Himmet Ertürk, Silva (Dk. 88 Özgür Çek)
Goller: Dk. 9 Djitte, Dk. 45+5 ve 59 Doğan Can Davas, Dk. 70 Bobadilla (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 82 Amilton (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Dk. 20 Wu, Dk. 57 Nzaba (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 30 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor), 45+5 Osman Ertuğrul Çetin, Dk. 58 Yiğit Efe Demir (Gençlerbirliği)
BALIKESİR