Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, iyi bir maç oynadıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:52 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, iyi bir maç oynadıklarını belirtti.

        Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça iyi hazırlandıklarını ve iyi oynadıklarını söyledi.

        Skora ve oyuna katkı sağlayan oyuncularına teşekkür eden Parlatan, şöyle konuştu:

        "Gerçekten çok güzel bir oyuncu grubum var. Antrenmanlarda çalışmasını seven ve bir bütün olarak hareket eden oyuncularım var. Bugün ilk 11'de 3 değişiklik olmasına rağmen 3'ü de inanılmaz iyi oynadı. Bu şunu gösteriyor ki biz bir takım olmuşuz. Hem dışarıda kalan oyuncu hem de forma şansı bulan oyuncu Bandırmaspor için elinden geleni yapacak. Bugün iyi bir görüntü verdik, net bir skor aldık. Çok mutluyuz."

        - Kaloğlu: "Çok daha iyisini yapabilirdik"

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maçı kazanan rakibi Teksüt Bandırmaspor'u tebrik etti.

        Kaloğlu, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak şanssız bir gol yediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Rüzgar burada ev sahibi için büyük avantaj sağlıyor. İlk yarıda 1-0 iken bile yine iyi bir şekilde organize olduk. Eksik kalmamıza rağmen bunu pek göstermedik. İkinci yarıya farklı bir motivasyonla çıkmak istedik ama yine acemice bir kırmızı kart ve daha sonra yediğimiz golde yine rüzgar etkili oldu. Çok daha iyisini yapabilirdik ama kaliteli bir takıma karşı 9 kişi oynamak kolay olmadı. Üzgünüz, lig daha çok uzun. Herkes bizim iyi mücadele eden bir takım olduğumuzu biliyor."

        Sinan Kaloğlu, hatalarından ders çıkartıp, daha iyisini yapmak için uğraşacaklarını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kartal geri döndü!
        Kartal geri döndü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Annesine veda etti
        Annesine veda etti
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 4-1
        Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 4-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Balıkesir'in "ağlayan" tescilli peyniri 120 günde olgunlaşıp sofralara geli...
        Balıkesir'in "ağlayan" tescilli peyniri 120 günde olgunlaşıp sofralara geli...
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Talasgücü Belediyespor: 2-1
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Talasgücü Belediyespor: 2-1
        Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Aralarında sözde polis güçleri sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı yakalandı
        Aralarında sözde polis güçleri sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı yakalandı