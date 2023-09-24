Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, iyi bir maç oynadıklarını belirtti.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça iyi hazırlandıklarını ve iyi oynadıklarını söyledi.

Skora ve oyuna katkı sağlayan oyuncularına teşekkür eden Parlatan, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok güzel bir oyuncu grubum var. Antrenmanlarda çalışmasını seven ve bir bütün olarak hareket eden oyuncularım var. Bugün ilk 11'de 3 değişiklik olmasına rağmen 3'ü de inanılmaz iyi oynadı. Bu şunu gösteriyor ki biz bir takım olmuşuz. Hem dışarıda kalan oyuncu hem de forma şansı bulan oyuncu Bandırmaspor için elinden geleni yapacak. Bugün iyi bir görüntü verdik, net bir skor aldık. Çok mutluyuz."

- Kaloğlu: "Çok daha iyisini yapabilirdik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maçı kazanan rakibi Teksüt Bandırmaspor'u tebrik etti.

Kaloğlu, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak şanssız bir gol yediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rüzgar burada ev sahibi için büyük avantaj sağlıyor. İlk yarıda 1-0 iken bile yine iyi bir şekilde organize olduk. Eksik kalmamıza rağmen bunu pek göstermedik. İkinci yarıya farklı bir motivasyonla çıkmak istedik ama yine acemice bir kırmızı kart ve daha sonra yediğimiz golde yine rüzgar etkili oldu. Çok daha iyisini yapabilirdik ama kaliteli bir takıma karşı 9 kişi oynamak kolay olmadı. Üzgünüz, lig daha çok uzun. Herkes bizim iyi mücadele eden bir takım olduğumuzu biliyor."

Sinan Kaloğlu, hatalarından ders çıkartıp, daha iyisini yapmak için uğraşacaklarını sözlerine ekledi.