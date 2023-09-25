Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Gemileri "TCSG-28" ile "KB-4510" tarafından durdurulan lastik bottaki 56 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.