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        Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 00:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:05
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        Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik Gemileri "TCSG-28" ile "KB-4510" tarafından durdurulan lastik bottaki 56 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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